Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжается в рамках городской программы поддержки людей постарше, оказавшихся в сложных жизненных условиях, информирует Politeka.

Инициатива охватывает жителей, лишившихся стабильных доходов или подвергшихся последствиям боевых действий. Основной фокус направлен на обеспечение базовых потребностей в зимний период.

Ресурсы, прежде всего, направляются домохозяйствам с низким уровнем обеспечения и жильем, поврежденным после 24 февраля 2022 года. Выдача производится в безопасных районах города и соседних общин.

Среди получателей — люди с инвалидностью, граждане с хроническими заболеваниями, одинокие жители преклонных лет, а также лица с ограниченной мобильностью. Особое внимание уделяется адресам, где проживают один или два пожилых человека без семейной поддержки.

Координацию процесса обеспечивают благотворительные организации, в частности, фонд «Каритас», в сотрудничестве с муниципальными социальными службами. Распределение осуществляют в соответствии с актуальными запросами, чтобы охватить наиболее уязвимые категории населения.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье предоставляется по четко определенному алгоритму. Пожилым жителям советуют заранее уточнять графики и готовить необходимые документы.

Кроме материальной поддержки, участникам доступны консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в действующих программах и сопровождают их во время обращений.

Кроме того, в Запорожской области можно получить бесплатные продукты. Все продукты питания закупаются у проверенных поставщиков и регулярно проверяются на качество и безопасность.

