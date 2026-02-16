На доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області мають право не всі українці поважного віку.

У 2026 році, з огляду на нові показники у державному бюджеті, змінилися різноманітні доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області, пише Politeka.net.

Про це повідомили в ПФУ.

На додаткову фінансову підтримку від держави мають право військові пенсіонери, які вже не служать та утримують непрацездатних членів родини. Відповідну надбавку надають з урахуванням кількості утриманців і їхнього соціального статусу до таких видів пенсійних виплат:

Пенсія за вислугу років для непрацюючих осіб;

Пенсія з інвалідності для непрацюючих осіб.

Призначають додаткові суми для громадян з числа військовослужбовців (крім військових строкової служби), які належали до рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, а нині мають право на пенсію.

Як пояснили у ПФУ, список непрацездатних членів родини, за яких надають право на доплату, міститься у підпунктах "а" — "д" ст. 30 закону №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з правилами, відповідні доплати в Кіровоградській області призначають на кожного непрацездатного громадянина, що перебуває на утримання, у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Показник у 2026 році підвищили до 2 595 грн, тому розмір надбавки також зріс і нині становить 1 297 грн.

Додаткову суму нараховують тільки на тих членів родини, які не мають пенсійних виплат, допомоги особам з інвалідністю, виплат для самотніх матерів.

За умови дотримання всіх встановлених вимог громадянам необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України для призначення надбавки. Щоб уникнути затримок у розгляді заяви, варто заздалегідь підготувати повний пакет документів, а саме:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

документи, що підтверджують родинні зв’язки з непрацездатним членом сім’ї або годувальником (паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо);

підтвердження факту утримання непрацездатних членів сім’ї заявником;

документи або довідки про спільне проживання за однією адресою;

підтвердження того, що заявник не працює, не здійснює підприємницьку чи іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу, та не проходить військову службу.

Після подання документів Пенсійний фонд проводить перевірку наданої інформації та ухвалює рішення щодо призначення надбавки.

