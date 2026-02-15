Дефицит продуктов в Одессе будет минимальным, а государственное регулирование сдерживает потенциальный рост цен для населения.

Несмотря на повреждения масличных предприятий, дефицит продуктов в Одессе пока не прогнозируется, сообщает Politeka.

Как известно, внутреннее потребление подсолнечного масла составляет лишь около 5,6–8% общего производства, что оставляет достаточный запас для местного рынка даже после ударов по критической инфраструктуре.

Министерство экономики уверяет, что цены на основные товары будут оставаться стабильными. В то же время, аналитики «АПК-Информ» предупреждают о факторах, которые могут повлиять на стоимость масла в ближайшее время. Эксперт Светлана Киричок отмечает, что повышенный спрос на экспорт, ограниченные продажи сырья и производственные риски могут немного поднять цену.

Кроме того, рост затрат на электроэнергию, потребность в дополнительных генераторах, логистические затраты и страхование также влияют на себестоимость продукции. Однако, по словам специалиста, значительного подорожания социально важного масла ждать не следует.

Государственное регулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 года. При повышении розничной стоимости свыше 15% продавцы обязаны предупреждать потребителей за месяц, при 10-15% - за две недели, а при 5-10% - за три дня. Торговая надбавка ограничена 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Таким образом, дефицит продуктов в Одессе будет минимальным, а государственное регулирование сдерживает потенциальный рост цен для населения. Местным советуют отслеживать цены, планировать покупки и сохранять спокойствие, чтобы обеспечить стабильную поставку товаров.

Жителям рекомендуют делать покупки планово и хранить запасы только необходимого во избежание ненужной паники.

Источник: glavcom

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.