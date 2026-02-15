Графики отключения света в Волынской области на неделю с 16 по 22 февраля вводятся из-за масштабных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.
Об этом Рожищенский городской совет предупредили в «Волиньобленерго».
На территории Рожищенской общины запланированы плановые графики отключения света на неделю с 16 по 22 февраля в Волынской области, связанные с проведением технических работ по обеспечению стабильной и безопасной работы электросетей.
В обществе запланированы временные перерывы в электроснабжении в связи с проведением технических работ на электросетях. Отключения будут происходить по следующему графику:
16–20 февраля, 10:00–16:00
- Богушивська Марянивка (Прылисна),
- Лынивка (ул. Гранычна, Гайова),
- Малынивка (ул. Центральна, Садова),
- Переспа (ул. Тыха, Затышна),
- Трылисци (ул. Молодижна, Степова, Котельныкова, Промыслова, Славна).
16 февраля, 10:00–16:00
- Навиз (ул. Квитнева, Богдана Хмельныцького, Травнева, Молодижна).
17–18 февраля, 10:00–16:00
- Рожыще (ул. Незалежности, Драгоманова).
17–20 февраля, 10:00–16:00
- Рожыще (ул. Шылокадзе, Промыслова, Мыколы Хвыльового, Любомыра Гузара).
18–20 февраля, 10:00–18:00
- Крыживка (ул. Берегова, Вереснева, Незалежности, Центральная, Шкильна),
- Лукив (ул. Молодижна, Лисна, Квитнева).
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь работы направлены на повышение надежности и стабильности электроснабжения.
Актуальную информацию о времени начала и завершения отключений можно отслеживать в режиме реального времени на официальном сайте «Волиньобленерго» в разделе «Перерывы в электроснабжении / Актуальная информация».
