Следует заранее позаботиться о зарядке приборов во время графика отключения света на неделю с 16 по 22 февраля в Волынской области.

Графики отключения света в Волынской области на неделю с 16 по 22 февраля вводятся из-за масштабных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом Рожищенский городской совет предупредили в «Волиньобленерго».

На территории Рожищенской общины запланированы плановые графики отключения света на неделю с 16 по 22 февраля в Волынской области, связанные с проведением технических работ по обеспечению стабильной и безопасной работы электросетей.

В обществе запланированы временные перерывы в электроснабжении в связи с проведением технических работ на электросетях. Отключения будут происходить по следующему графику:

16–20 февраля, 10:00–16:00

Богушивська Марянивка (Прылисна),

Лынивка (ул. Гранычна, Гайова),

Малынивка (ул. Центральна, Садова),

Переспа (ул. Тыха, Затышна),

Трылисци (ул. Молодижна, Степова, Котельныкова, Промыслова, Славна).

16 февраля, 10:00–16:00

Навиз (ул. Квитнева, Богдана Хмельныцького, Травнева, Молодижна).

17–18 февраля, 10:00–16:00

Рожыще (ул. Незалежности, Драгоманова).

17–20 февраля, 10:00–16:00

Рожыще (ул. Шылокадзе, Промыслова, Мыколы Хвыльового, Любомыра Гузара).

18–20 февраля, 10:00–18:00

Крыживка (ул. Берегова, Вереснева, Незалежности, Центральная, Шкильна),

Лукив (ул. Молодижна, Лисна, Квитнева).

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь работы направлены на повышение надежности и стабильности электроснабжения.

Актуальную информацию о времени начала и завершения отключений можно отслеживать в режиме реального времени на официальном сайте «Волиньобленерго» в разделе «Перерывы в электроснабжении / Актуальная информация».

