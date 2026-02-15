Попри пошкодження олійних підприємств, дефіцит продуктів в Одесі наразі не прогнозується, повідомляє Politeka.

Як відомо, внутрішнє споживання соняшникової олії становить лише близько 5,6–8% від загального виробництва, що залишає достатній запас для місцевого ринку навіть після ударів по критичній інфраструктурі.

Міністерство економіки запевняє, що ціни на основні товари залишатимуться стабільними. Водночас аналітики «АПК-Інформ» попереджають про фактори, які можуть вплинути на вартість олії найближчим часом. Експертка Світлана Киричок зазначає, що підвищений попит на експорт, обмежені продажі сировини та виробничі ризики можуть трохи підняти ціну.

Крім того, зростання витрат на електроенергію, потреба у додаткових генераторах, логістичні витрати та страхування також впливають на собівартість продукції. Проте, за словами фахівчині, значного подорожчання соціально важливої олії чекати не слід.

Державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. При підвищенні роздрібної вартості понад 15% продавці зобов’язані попереджати споживачів за місяць, при 10–15% — за два тижні, а при 5–10% — за три дні. Торгова надбавка обмежена 10% від оптової ціни виробника або митної вартості.

Таким чином, дефіцит продуктів в Одесі залишатиметься мінімальним, а державне регулювання стримує потенційне зростання цін для населення. Місцевим радять відстежувати ціни, планувати покупки та зберігати спокій, щоб забезпечити стабільне постачання товарів.

Жителям рекомендують робити покупки планово і зберігати запаси тільки необхідного, щоб уникнути непотрібної паніки.

