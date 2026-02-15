В связи с проведением работ в сетях будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 16 по 22 февраля.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 16 по 22 февраля носят локальный характер и будут продолжаться в разные временные рамки, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях Чернухинского территориального общества возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. 16.02.2026 из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту), свет выключат в селе Воронькы с 9 до 15 часов:

на ул.Лисова (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27).

16.02.2026 в Омельницкой общине свет будут дополнительно выключать с 8 до 20 часов в селе Радочыны. Ограничения коснутся следующих улиц:

пров.Вильный (б. 1, 2, 3, 4),

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодижна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

Червонои Калыны (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27)

17.02.2026 с 8 до 20 часов вводятся ограничения в Омельницкой общине. Обесточат следующие населенные пункты:

с. Гунькы улицы:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лисова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговый — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Камяна — 2

пров. Камянськый — 1, 6

с. Демыдивка улицы:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героив ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

