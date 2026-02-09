Новый график движения поездов в Харькове ввела ежедневный дополнительный рейс для удобства пассажиров и улучшения сообщения между регионами.

Новый график движения поездов в Харькове предусматривает курсирование ежедневного №213/214 между нашим облцентром и Сумами, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци", новый график движения поездов в Харькове предполагает, что дополнительный пассажирский состав начал курсировать с 7 февраля 2026 года.

Он выезжает из нашего облцентра в 09:00 и прибывает в Сумы в 12:17, а обратный рейс из Сум отправляется в 12:56 и прибывает в конечный в 16:01. На маршруте предусмотрены остановки в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце-Смородино.

Пассажирский состав содержит купейные и плацкартные вагоны с сидячими местами, где нечетные места расположены у окна, а парные – у прохода.

В другом городе пассажиры дополнительного рейса могут легко пересаживаться на экспрессы в Киев, Львов, Одессу, Ужгород, Ворохту, Ивано-Франковск и Черновцы, а также на международные рейсы в Хелм и Перемышль.

Новый график движения поездов в Харькове также учитывает потребность пассажиров в более предполагаемых поездках и удобных пересадках, особенно для путешествующих с целью работы, обучения или посещения родственников.

"Укрзализныця" отмечает, что данный рейс является частью комплексного обновления расписания курсирования пассажирских составов и территории региона, что позволяет оптимизировать время в пути и повысить эффективность сообщения между городами.

В то же время, напоминаем, что компания готовит изменения в правила и тарифы на пассажирские перевозки, которые предусматривают динамические цены на билеты премиум-класса и новые условия возврата средств.

