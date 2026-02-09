Новий графік руху поїздів у Харкові запровадила щоденний додатковий рейс для зручності пасажирів та покращення сполучення між регіонами.

Новий графік руху поїздів у Харкові передбачає курсування щоденного №213/214 між нашим облцентром і Сумами, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів у Харкові передбачає, додатковий пасажирський склад почав курсувати з 7 лютого 2026 року.

Він виїжджає із нашого облцентру о 09:00 та прибуває до Сум о 12:17, а зворотній рейс зі Сум відправляється о 12:56 і прибуває до кінцевої о 16:01. На маршруті передбачені зупинки у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці-Смородиному.

Пасажирський склад міститькупейні та плацкартні вагони із сидячими місцями, де непарні місця розташовані біля вікна, а парні - біля проходу.

У ношому місті пасажири додаткового рейсу можуть легко пересідати на експреси до Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Ворохти, Івано-Франківська та Чернівців, а також на міжнародні рейси до Хелма і Перемишля.

Новий графік руху поїздів у Харкові також враховує потребу пасажирів у більш передбачуваних поїздках і зручних пересадках, особливо для тих, хто подорожує з метою роботи, навчання або відвідування родичів.

"Укрзалізниця" зазначає, що даний рейс є частиною комплексного оновлення розкладу курсування пасажирських складів та на території регіону, що дозволяє оптимізувати час у дорозі та підвищити ефективність сполучення між містами.

Водночас, нагадуємо, що компанія готує зміни до правил і тарифів на пасажирські перевезення, які передбачають динамічні ціни на квитки преміум-класу та нові умови повернення коштів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс