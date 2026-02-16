В целом работа для пенсионеров в Полтаве позволяет выбирать между разными уровнями погрузки.

Работа для пенсионеров в Киеве предлагает несколько выгодных вариантов, сообщает Politeka.

В городе появляются вакансии в сфере логистики и на складах, где люди постарше могут трудоустроиться. Сайт work.ua регулярно публикует предложения грузчиков, водителей-экспедиторов и кладовщиков с дневными или сменными графиками.

Например, работа на электротележке в селе Мартусовка, недалеко от Полтавы, обеспечивает средний заработок от 35 600 до 39 300 грн в месяц. Работники передвигают товары по составу, пользуются сканером, а опыт работы не обязателен. Компания предоставляет бесплатное проживание, обеды, спецодежду, комнату отдыха с теннисом и Xbox, а также корпоративный транспорт для комфортного доезда.

Еще один вариант – должность водителя-экспедитора категории В в компании Alviva Group. Сотрудники перевозят хлебобулочные изделия между торговыми точками на автомобилях ГАЗ-3302. Заработная плата составляет 24000-30000 грн. Предприятие гарантирует официальное оформление, социальный пакет и пропуск на время комендантского часа, а также возможность оставлять автомобиль дома.

Компания «Байса С.С., ФЛП» ищет кладовщиков с зарплатой от 22 000 до 30 000 грн. Работники принимают и отправляют товары, ведут учет и поддерживают порядок на складе. Важным условием есть внимательность и ответственность.

В общем, работа для пенсионеров в Полтаве позволяет выбирать между разными уровнями нагрузки, сочетать занятость с личными делами и сохранять активный ритм жизни.

Планирование рабочего графика и выбор удобной вакансии помогают пенсионерам поддерживать стабильный доход и социальную активность.

