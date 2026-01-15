Компенсация за аренду жилья для ВПЛ в Полтавской области дает возможность украинцам покрывать расходы на жилье полностью или частично.

Компенсация за аренду жилья в Полтавской области позволяет ВПЛ, которые официально заключили договор аренды и зарегистрировали его в Пенсионном фонде, получить финансовую поддержку от государства, сообщает Politeka.

По словам народного депутата Павла Фролова, люди с низкими доходами могут рассчитывать на 100% возмещение арендной платы. Однако те, у кого стабильная зарплата, получат частичный возврат средств.

Механизм подразумевает, что недвижимость для переселенцев с официальным контрактом практически становится бесплатным. Так называемые компенсации на аренду жилья позволяют ВПЛ в Полтавской области избегать рисков неформальных договоренностей, пояснил Фролов.

Нардеп также добавил, что система стимулирует оформление квартиры официально и гарантирует контроль государства за рынком сдачи недвижимости.

В то же время существуют трудности: многие владельцы квартир отказываются заключать официальные договоры из-за налоговой нагрузки, которая составляет 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Поэтому государственные органы работают над пакетом изменений, предусматривающим освобождение собственников недвижимости от налогов при сдаче его для внутренне перемещенных лиц и упразднение обязательного декларирования доходов.

Ожидается, что эти нововведения сделают сотрудничество выгодным для всех участников. ВПЛ в Полтавской области получат легальное жилье и компенсацию за аренду, а владельцы квартир – доход без налоговых обязательств.

Кроме того, в выигрыше и государство, ведь так оно сможет контролировать рынок. Поэтому переселенцы могут обращаться в органы социальной защиты и Пенсионный фонд для оформления субсидии и уточнения всех деталей относительно условий выплат.

