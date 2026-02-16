Загалом робота для пенсіонерів у Полтаві дозволяє обирати між різними рівнями навантаження.

Робота для пенсіонерів у Полтаві пропонує кілька вигідних варіантів, повідомляє Politeka.

У місті з’являються вакансії у сфері логістики та на складах, де люди старшого віку можуть працевлаштуватися. Сайт work.ua регулярно публікує пропозиції вантажників, водіїв-експедиторів та комірників із денними або змінними графіками.

Наприклад, робота на електровізку у селі Мартусівка, неподалік Полтави, забезпечує середній заробіток від 35 600 до 39 300 грн на місяць. Працівники пересувають товари по складу, користуються сканером, а досвід роботи не обов’язковий. Компанія надає безкоштовне проживання, обіди, спецодяг, кімнату відпочинку з тенісом та Xbox, а також корпоративний транспорт для комфортного доїзду.

Ще один варіант — посада водія-експедитора категорії В у компанії Alviva Group. Працівники перевозять хлібобулочні вироби між торговими точками на автомобілях ГАЗ-3302. Заробітна плата складає 24 000–30 000 грн. Підприємство гарантує офіційне оформлення, соціальний пакет та перепустки на час комендантської години, а також можливість залишати автомобіль вдома.

Компанія «Байса С.С., ФОП» шукає комірників із зарплатою від 22 000 до 30 000 грн. Працівники приймають та відправляють товари, ведуть облік і підтримують порядок на складі. Важливою умовою є уважність і відповідальність.

Загалом робота для пенсіонерів у Полтаві дозволяє обирати між різними рівнями навантаження, поєднувати зайнятість із особистими справами та зберігати активний ритм життя.

Планування робочого графіка та вибір зручної вакансії допомагає пенсіонерам підтримувати стабільний дохід і соціальну активність.

