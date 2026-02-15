Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также включает в себя модернизацию оборудования.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Изменения охватывают водоснабжение, содержание жилищного фонда и вывоз мусора. Владельцы частных домов теперь платят 37,50 грн в месяц за одного человека, жители многоэтажек — 36,55 грн. Счета начисляются автоматически, дополнительные действия со стороны абонентов не требуются.

В «Менакоммунсервисе» объясняют, что повышение связано с ростом расходов на топливо, обслуживание техники и повышением зарплат персонала. Новые тарифы позволяют поддерживать стабильную работу систем обращения с отходами и обеспечивают качество услуг даже в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались социальные программы. Проект «єВідновлення» предусматривает компенсации для тех, чье жилье пострадало от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 грн на ремонтные работы.

Специалисты советуют оплачивать счета вовремя во избежание задолженности и штрафов. Контроль начислений и планирования семейного бюджета помогает получать стабильные услуги и поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Тарифы учитывают льготы и государственную поддержку социально уязвимых категорий населения. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также включает в себя модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного водоснабжения и содержания жилищного фонда.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями коммунальных служб, чтобы быть в курсе актуальных тарифов, возможных компенсаций и изменений в начислениях.

