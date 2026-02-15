Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області також включає модернізацію обладнання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни охоплюють водопостачання, утримання житлового фонду та вивезення сміття. Власники приватних будинків тепер сплачують 37,50 грн на місяць за одну особу, мешканці багатоповерхівок — 36,55 грн. Рахунки нараховуються автоматично, додаткові дії з боку абонентів не потрібні.

У «Менакомунпослузі» пояснюють, що підвищення пов’язане зі зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат персоналу. Нові тарифи дозволяють підтримувати стабільну роботу систем поводження з відходами та забезпечують якість послуг навіть у пікові періоди.

На останньому засіданні міської ради обговорювали соціальні програми. Проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації для тих, чиє житло постраждало від бойових дій. Один із заявників вже отримав 30 580 грн на ремонтні роботи.

Фахівці радять оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути заборгованості та штрафів. Контроль нарахувань і планування сімейного бюджету допомагає отримувати стабільні послуги та підтримувати інфраструктуру в належному стані.

Тарифи враховують пільги та державну підтримку соціально вразливих категорій населення. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області також включає модернізацію обладнання, планові ремонти та оновлення мереж для безпечного водопостачання й утримання житлового фонду.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями комунальних служб, щоб бути в курсі актуальних тарифів, можливих компенсацій і змін у нарахуваннях.

Останні новини України:

