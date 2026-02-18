Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области продолжает выплачиваться, однако следует знать о важных изменениях, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В 2026 года в Кировоградской области продолжает действовать государственная программа денежной помощи внутренне перемещенных лиц. Размеры ежемесячных выплат для ВПЛ установлены на следующем уровне:

  • 2 000 гривен - на одного взрослого;
  • 3 000 гривен - на ребенка или лицо с инвалидностью.

Денежная помощь назначается на каждого члена семьи, который имеет официальный статус ВПЛ и внесен в Единую информационную базу. Выплаты автоматически продлевают на шесть месяцев при условии соответствия семейства определенным критериям зароботка. Во время проверок в 2026 году ориентиром служит прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

В то же время, правила начисления помощи были обновлены. В частности, повышен предельный уровень з на одного члена семейства: если раньше он составлял 9444 гривны, то ныне допустимый показатель вырос до 10380 гривен, что позволяет большему количеству семей сохранить право на выплаты.

выплаты, субсидия, почта

Следует обратить внимание на важную деталь: при расчете доходов учитывается не начисленная заработная плата, а фактическая сумма, полученная после уплаты всех налогов и сборов. На практике это означает, что в расчетах берется реальный зароботок человека, который обычно меньше официальной зарплаты, указанной в справках.

Кроме того, при определении права на государственную помощь учитывается общий доход всей семьи, который делится на количество совместно проживающих лиц, в том числе детей. Таким образом, чем больше членов домохозяйства указано в заявлении, тем ниже средний зароботок в расчете на одного человека, что, соответственно, повышает шансы на назначение выплат.

В то же время следует помнить, что безработные граждане, не состоящие на учете в Центре занятости, не включаются в состав семьи при расчете доходов и не учитываются при определении права на получение пособия.

