В 2026 года в Кировоградской области продолжает действовать государственная программа денежной помощи внутренне перемещенных лиц. Размеры ежемесячных выплат для ВПЛ установлены на следующем уровне:

2 000 гривен - на одного взрослого;

3 000 гривен - на ребенка или лицо с инвалидностью.

Денежная помощь назначается на каждого члена семьи, который имеет официальный статус ВПЛ и внесен в Единую информационную базу. Выплаты автоматически продлевают на шесть месяцев при условии соответствия семейства определенным критериям зароботка. Во время проверок в 2026 году ориентиром служит прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

В то же время, правила начисления помощи были обновлены. В частности, повышен предельный уровень з на одного члена семейства: если раньше он составлял 9444 гривны, то ныне допустимый показатель вырос до 10380 гривен, что позволяет большему количеству семей сохранить право на выплаты.

Следует обратить внимание на важную деталь: при расчете доходов учитывается не начисленная заработная плата, а фактическая сумма, полученная после уплаты всех налогов и сборов. На практике это означает, что в расчетах берется реальный зароботок человека, который обычно меньше официальной зарплаты, указанной в справках.

Кроме того, при определении права на государственную помощь учитывается общий доход всей семьи, который делится на количество совместно проживающих лиц, в том числе детей. Таким образом, чем больше членов домохозяйства указано в заявлении, тем ниже средний зароботок в расчете на одного человека, что, соответственно, повышает шансы на назначение выплат.

В то же время следует помнить, что безработные граждане, не состоящие на учете в Центре занятости, не включаются в состав семьи при расчете доходов и не учитываются при определении права на получение пособия.

