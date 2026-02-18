Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області продовжує виплачуватись, проте варто знати про важливі зміни, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У 2026 році у Кіровоградській області продовжує діяти державна програма грошової допомоги внутрішньо переміщених осіб. Розміри щомісячних виплат для ВПО встановлено на такому рівні:

2 000 гривень — на одного дорослого;

3 000 гривень — на дитину або особу з інвалідністю.

Грошова допомога призначається на кожного члена родини, який має офіційний статус ВПО та внесений до Єдиної інформаційної бази. Виплати автоматично продовжують на шість місяців, за умови відповідності сім’ї визначеним критеріям доходу. Під час перевірок у 2026 році орієнтиром слугує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Водночас правила нарахування допомоги було оновлено. Зокрема, підвищено граничний рівень доходу на одного члена сім’ї: якщо раніше він становив 9 444 гривні, то нині допустимий показник зріс до 10 380 гривень, що дозволяє більшій кількості родин зберегти право на виплати.

Варто звернути увагу на важливу деталь: під час розрахунку доходів враховується не нарахована заробітна плата, а фактична сума, отримана після сплати всіх податків і зборів. На практиці це означає, що до розрахунків береться реальний дохід людини, який зазвичай є меншим за офіційну зарплату, зазначену у довідках.

Крім того, під час визначення права на державну допомогу враховується загальний дохід усієї родини, який ділиться на кількість осіб, що спільно проживають, у тому числі дітей. Таким чином, чим більше членів домогосподарства зазначено в заяві, тим нижчим є середній дохід у розрахунку на одну особу, що, відповідно, підвищує шанси на призначення виплат.

Водночас слід пам’ятати, що безробітні громадяни, які не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, не включаються до складу сім’ї під час розрахунку доходів і не враховуються при визначенні права на отримання допомоги.

