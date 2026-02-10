Ограничения движения транспорта в Чернигове повлияют на удобство передвижения автомобилей, однако это будут временные неудобства.

Ограничения движения в Чернигове будут введены из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе, которые продлятся несколько дней и повлияют на курсирование общественного и частного транспорта, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, ограничение движения транспорта в Чернигове будет введено с 09:00 10 февраля 2026 года до 13:00 13 февраля 2026 года.

Перекрытие будет на ул. Защитников Чернигова возле перекрестка с ул. Гетмана Полуботка. Ограничение движения транспорта в Чернигове будет введено в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе диаметром 200 мм.

В указанный период перекроют одну полосу в направлении от «Пяти углов» до ул. Шевченко. По информации КП «Черниговводоканал», во время выполнения работ общественный транспорт по ул. Защитников Чернигова временно не будет курсировать.

Детали по поводу изменений маршрутов пообещали сообщить дополнительно после согласования новых схем. Также в городском совете отметили, что объезд участка возможен через ул. Шевченко, просп. Мира, просп. Лукьяненко, ул. Олега Михнюка и близлежащие параллельные улицы.

Потому водителям советуют пользоваться альтернативными путями с учетом ситуации на дорогах. Представители коммунальных служб пояснили, что проведение работ необходимо для стабильной работы водопроводной сети и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Данный участок требует срочного вмешательства специалистов. В сообщении также отметили, что после 13 февраля проезд будет свободным и удобным, как раньше. Так что местным жителям советуют учесть временные неудобства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что стоит сделать для получения выплат.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где готовы платить от 30 тысяч.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области: когда и кому ждать перемен.