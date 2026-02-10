Обмеження руху транспорту в Чернігові вплинуть на зручність пересування автівок, проте це будуть тимчасові незручності.

Обмеження руху в Чернігові введуть через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі, які триватимуть кілька днів і вплинуть на курсування громадського та приватного транспорту, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, обмеження руху транспорту в Чернігові запровадять з 09:00 10 лютого 2026 року до 13:00 13 лютого 2026 року.

Перекриття буде на вул. Оборонців Чернігова поблизу перехрестя з вул. Гетьмана Полуботка. Обмеження руху траснпорту в Чернігові введуть у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі діаметром 200 мм.

У зазначений період перекриють одну смугу в напрямку від «П’яти кутів» до вул. Шевченка. За інформацією КП «Чернігівводоканал», на час виконання робіт громадський транспорт по вул. Оборонців Чернігова тимчасово не курсуватиме.

Деталі щодо змін маршрутів пообіцяли повідомити додатково після погодження нових схем. Також у міській раді наголосили, що об’їзд ділянки можливий через вул. Шевченка, просп. Миру, просп. Лук’яненка, вул. Олега Міхнюка та прилеглі паралельні вулиці.

Тому водіям радять користуватися альтернативними шляхами з урахуванням ситуації на дорогах. Представники комунальних служб пояснили, що проведення робіт є необхідним для стабільної роботи водопровідної мережі та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Дана ділянка потребує термінового втручання спеціалістів. У повідомленні також вказали, що після 13 лютого проїзд буде вільним і зручним, як раніше. Тож місцевим мешканцям радять врахувати тимчасові незручності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де готові платити від 30 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін.