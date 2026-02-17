Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбрать должность с приемлемым уровнем ответственности.

Работа для пенсионеров в Запорожье остается востребованной, ведь местные работодатели все чаще дают стабильные условия и официальное оформление, сообщает Politeka.

В городе растет количество предложений с разными графиками и умеренной нагрузкой. Актуальные вакансии регулярно появляются на платформе work.ua , что упрощает подбор занятости для людей постарше.

Сеть автозаправочных комплексов OKKO объявила набор продавцов-кассиров. Месячный доход составляет около 22 тысяч гривен. Работникам гарантируют официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные, 24 дня ежегодного отпуска и своевременные выплаты. Отдельно предусмотрено медицинское страхование с обследованиями и амбулаторным лечением.

Сервисный центр бытовой техники «Молько» открыл вакансию менеджера по оплате от 20 до 26 тысяч гривен. Среди задач – прием и выдача оборудования, организация доставки, работа в системе 1С. Пятидневный график: с 9:00 до 17:00, с дежурством в субботу до 15:00. Новых сотрудников обучают на месте и снабжают необходимыми инструментами.

В швейном направлении ООО «МИК» приглашает портных в экспериментальный цех. Заработок колеблется в пределах 35-40 тысяч гривен. Специалисты работают с готовыми лекалами, изготавливая спецодежду, форму и текстиль. От кандидатов ждут внимательность и практические навыки; собеседования проводят на Северном шоссе, 69

Таким образом, работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбрать должность с приемлемым уровнем ответственности, совместить занятость с личными делами и сохранять активный образ жизни.

