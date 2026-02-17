Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає можливість обрати посаду з прийнятним рівнем відповідальності.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається затребуваною, адже місцеві роботодавці все частіше пропонують стабільні умови та офіційне оформлення, повідомляє Politeka.

У місті зростає кількість пропозицій із різними графіками та помірним навантаженням. Актуальні вакансії регулярно з’являються на платформі work.ua, що спрощує підбір зайнятості для людей старшого віку.

Мережа автозаправних комплексів OKKO оголосила набір продавців-касирів. Місячний дохід становить близько 22 тисяч гривень. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні, 24 дні щорічної відпустки та своєчасні виплати. Окремо передбачене медичне страхування з обстеженнями й амбулаторним лікуванням.

Сервісний центр побутової техніки «Молько» відкрив вакансію менеджера з оплатою від 20 до 26 тисяч гривень. Серед завдань — прийом і видача обладнання, організація доставки, робота в системі 1С. Графік п’ятиденний: з 9:00 до 17:00, із чергуванням у суботу до 15:00. Нових співробітників навчають на місці та забезпечують необхідними інструментами.

У швейному напрямі ТОВ «МІК» запрошує кравців до експериментального цеху. Заробіток коливається в межах 35–40 тисяч гривень. Фахівці працюють із готовими лекалами, виготовляючи спецодяг, форму й текстиль. Від кандидатів очікують уважність і практичні навички; співбесіди проводять на Північному шосе, 69.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає можливість обрати посаду з прийнятним рівнем відповідальності, поєднати зайнятість із особистими справами та зберігати активний спосіб життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: список вакансій, де платять понад 20 тисяч щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: кому чекати на домівку.