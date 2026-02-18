Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна знайти через платформу «Допомагай», яка об’єднує пропозиції прихистку від небайдужих громадян у відносно безпечних регіонах країни, повідомляє Politeka.

В Одесі наразі доступні кілька варіантів тимчасового проживання для переселенців. На вулиці Жуковського пропонують окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Проживання передбачене для жінки, господиня — пенсіонерка 68 років. Обстановка спокійна, без додаткових вимог. Зв’язатися можна телефоном щоденно до 18:00.

Ще одна пропозиція розміщена на проспекті Князя Володимира Великого. Порядна одеська родина готова прийняти самотню жінку віком від 60 до 70 років. Йдеться про трикімнатне помешкання на першому поверсі, де кімната повністю облаштована для комфортного проживання.

Окремо безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне у приватному секторі на вулиці Бригадній. Там пропонують кімнату з усіма зручностями для жінки до 55 років. Умовою є допомога по господарству, охайність та відсутність шкідливих звичок.

У всіх випадках прихисток надають на різний термін — залежно від обставин та потреб людей, які були змушені залишити домівки. Контакти для зв’язку вказані безпосередньо в оголошеннях, умови обговорюються індивідуально.

Також варто зауважити, що платформа «Допомагай» дозволяє швидко знайти перевірене помешкання, а завдяки підтримці громадян переселенці отримують шанс відчути стабільність і безпеку. Варто зазначити, що серед оголошень трапляються пропозиції не лише в Україні, а й за кордоном.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.