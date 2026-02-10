Именно так реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Киевской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области в 2026 году предоставляется по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, что поддержка назначена внутриперемещенным лицам, состоящим на учете и фактически проживающим в регионе.

Выплаты производятся на шесть месяцев, с возможностью продления после проверки соответствия условиям программы.

Главный критерий для получения помощи – средний доход семьи за предыдущие три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На начало года базовая величина составляет 2595 гривен, а максимальная сумма на одного члена семьи - 10380 гривен.

Отдельные категории получают денежные средства без учета дохода. Среди них — пенсионеры с низкими доходами, люди с инвалидностью первой или второй группы, дети с особыми потребностями к совершеннолетию, сироты, молодежь без родительской опеки до 23 лет, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление производится через управление социальной защиты населения. Заявители предоставляют документы, подтверждающие статус ВПЛ и уровень доходов. После проверки принимается решение о начислении средств. Именно так реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Киевской области.

Пенсионный фонд отмечает, что программа частично покрывает расходы на аренду жилья, питания и ежедневные потребности. Это помогает семьям сохранять стабильность бюджета и быстрее адаптироваться в новых условиях.

Регулярные выплаты позволяют планировать расходы и уменьшают риск финансовых затруднений в повседневной жизни переселенцев.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.