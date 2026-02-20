Подорожчання проїзду в Київській області відчули пасажири з початку лютого, повідомляє Politeka.

З 3 лютого державний перевізник «Укрзалізниця» підняв тарифи на приміські електропоїзди, що курсують у межах Київської області, а також у міській електричці столиці.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося передусім найбільш популярних напрямків, якими щодня користуються жителі регіону для поїздок до столиці та назад.

Вартість квитка у приміських електропоїздах зросла на 47%. Квитки, які ще кілька днів тому коштували 15 гривень, тепер продають за 22 гривні. Аналогічне підвищення зафіксували у міській електричці Києва, де ціни також піднялися з 15 до 22 гривень.

Пасажири зазначають, що підвищення стало несподіваним, оскільки офіційні сторінки перевізника та сайт компанії не містили попередніх повідомлень про нові тарифи. Це викликало додаткові питання серед користувачів залізничного транспорту і активні обговорення у соцмережах.

Представники громадськості наголошують, що подорожчання проїзду в Київській області відбулося без широкого інформування, що створило певний дискомфорт для пасажирів. Багато людей дізналися про нові ціни вже під час купівлі квитків, що додало невпевненості і непорозумінь серед постійних користувачів маршрутів.

Нагадаємо, раніше компанія повідомляла лише про намір підвищити тарифи на квитки СВ, що стосується спальних вагонів першого класу. Нове ціноутворення запроваджують як компенсаційний механізм для пільгової програми «УЗ-3000», а підвищення вартості залежатиме від дня тижня та періоду року.

Експерти радять пасажирам уважно перевіряти інформацію про тарифи перед поїздкою, планувати час на придбання квитків і користуватися альтернативними маршрутами, якщо це можливо. Такі заходи допомагають пом’якшити наслідки підвищення цін і забезпечують комфортне пересування містом та регіоном.

