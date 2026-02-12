Подорожчання проїзду в Полтаві пов’язане з економічними чинниками та необхідністю підтримки стабільного функціонування транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Полтаві набуло чинності з 29 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Ціна квитка в приватних маршрутках піднялася з 10 до 15 гривень. Перевізники зазначають, що тримали старий тариф протягом трьох років, але зростання витрат на пальне, мастильні матеріали та автозапчастини зробило його збитковим.

Нові таблички з актуальною вартістю вже встановили в автобусах. Для багатьох пасажирів підвищення стало несподіваним.

Перед зміною тарифу 19 грудня відбулася зустріч перевізників із представниками міської влади. Фахівці пояснили, що фактичні витрати на утримання транспорту перевищують дохід за старою ціною, і далі підтримувати її неможливо.

Крім пального та мастильних матеріалів, подорожчали шини, акумулятори та інші деталі. Зросли також витрати на зарплати водіїв і страхові внески. Через брак фінансування більшість автобусів потребує капітального або поточного ремонту, але повністю відновити парк наразі немає змоги.

Комунальний транспорт продовжує працювати за незмінними тарифами: 12 гривень у муніципальних автобусах та 10 у тролейбусах. Оплата через «е-квиток» дешевша — 9 грн у тролейбусах та 13 грн у приватних маршрутках із можливістю робити необмежену кількість пересадок протягом 35 хвилин.

Для порівняння, у Львові квитки коштують 17–25 грн, у Чернігові — 12–17 грн, Черкасах — 16–20 грн, Дніпрі — 20 грн, а у Вінниці — 12–15 грн.

Фахівці наголошують, що подорожчання проїзду в Полтаві пов’язане з економічними чинниками та необхідністю підтримки стабільного функціонування транспортної системи. Мешканцям радять заздалегідь планувати витрати та слідкувати за повідомленнями перевізників, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

