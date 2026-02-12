Новый график поездов в Черниговской области позволяет поддерживать сообщение даже в сложных условиях.

Укрзализныця сообщает о новом графике поездов в Черниговской области, который вступил в силу из-за временных изменений движения на отдельных маршрутах, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет пресс-служба Укрзализныци .

Согласно сообщению перевозчика, точечные ограничения касаются как пригородного, так и регионального сообщения.

В частности, региональные поезда продолжают курсировать в и из Конотоп, а пригородные — в и со станции Кролевец. В то же время в Черниговской области временно приостановлены рейсы между Сновском и Бахмачем в обоих направлениях.

На некоторых участках Харьковской области, например Лозовая – Барвенково – Краматорск, сохраняется повышенная опасность. Пассажиров перевозят автобусами объездом, а стыковка рейсов обеспечена для удобства.

В Запорожском регионе остается усиленный контроль обстановки безопасности, а на других маршрутах применяют либо пропуск поездов, либо автобусные трансферы в зависимости от ситуации.

Пассажирам советуют внимательно следить за информацией на вокзалах и следовать указаниям поездных бригад, чтобы безопасно добраться до пункта назначения. Новый график поездов в Черниговской области позволяет поддерживать сообщение даже в сложных условиях и обеспечивает безопасный перевоз пассажиров.

Кроме того, в Черниговской области также сообщалось об ограничении движения транспорта.

Перекрытие будет 13 февраля по ул. Защитников Чернигова возле перекрестка с ул. Гетмана Полуботка. Ограничение движения транспорта в Чернигове будет введено в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе диаметром 200 мм.

