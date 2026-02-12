Новий графік поїздів у Чернігівській області дозволяє підтримувати сполучення навіть у складних умовах.

Укрзалізниця повідомляє про новий графік поїздів у Чернігівській області, який набув чинності через тимчасові зміни руху на окремих маршрутах, передає Politeka.

Інформацію про це надає пресслужба Укрзалізниці.

Відповідно до повідомлення перевізника, точкові обмеження стосуються як приміського, так і регіонального сполучення.

Зокрема, регіональні поїзди продовжують курсувати до та з Конотопа, а приміські — до та з станції Кролевець. У той же час на Чернігівщині тимчасово призупинено рейси між Сновськом та Бахмачем у обох напрямках.

На деяких ділянках Харківської області, наприклад Лозова – Барвінкове – Краматорськ, зберігається підвищена небезпека. Пасажирів перевозять автобусами об'їздом, а стиковку рейсів забезпечено для зручності.

У Запорізькому регіоні залишається посилений контроль безпекової обстановки, а на інших маршрутах застосовують або пропуск поїздів, або автобусні трансфери залежно від ситуації.

Пасажирам радять уважно стежити за інформацією на вокзалах та дотримуватися вказівок поїзних бригад, щоб безпечно дістатися до пункту призначення. Новий графік поїздів у Чернігівській області дозволяє підтримувати сполучення навіть у складних умовах і забезпечує безпечний перевіз пасажирів.

Крім того, в Чернігівській області також повідомляли про обмеження руху транспорту.

Перекриття буде 13 лютого на вул. Оборонців Чернігова поблизу перехрестя з вул. Гетьмана Полуботка. Обмеження руху траснпорту в Чернігові введуть у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі діаметром 200 мм.

