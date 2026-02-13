Подорожчання проїзду в Херсоні стало новим ударом для сімейних бюджетів місцевих жителів, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Херсоні набрало чинності 7 лютого після рішення міської влади про встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в пресслужбі міської ради, подорожчання проїзду в Херсоні відбулося після ухвалення рішення виконкому "Про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту загального користування".

Від 7 лютого пасажири почали платити 6 гривень за поїздку у тролейбусах та 8 гривень у маршрутках. Про зміну тарифів повідомили на офіційній сторінці міської ради у Facebook.

Там уточнили, що нові ціни поширюються на міський пасажирський транспорт загального користування. У міській раді додали, що рішення стосується як електротранспорту, так і автобусних маршрутів, які курсують у межах міста.

Вартість квитка у тролейбусах становить 6 гривень за одну поїздку, тоді як у маршрутках пасажири сплачують 8 гривень.

Для дітей шкільного віку за наявності учнівського квитка у період від 1 вересня до 30 червня діє пільгова ціна в 4 гривні за поїздку у маршрутному автобусі.

Підвищення тарифів на міські перевезення стали причиною обговорень серед мешканців міста. Подорожчання проїзду в Херсоні збільшило щоденні витрати значної частини населення.

Рішення виконкому про підвищення тарифів було ухвалене напередодні, а востаннє вартість квитка змінювали у серпні 2021 року.

Представники влади пояснили необхідність перегляду цін зростанням витрат на перевезення пасажирів та обслуговування транспорту.

