Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають у кількох соціальних та гуманітарних центрах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області роздають у межах роботи соціальних центрів та гуманітарних осередків, повідомляє Politeka.

Зокрема, обласний соціальний центр матері та дитини приймає переселенців на ночівлю та забезпечує можливість тимчасового проживання для сімей із дітьми, які шукають постійне житло.

Тут люди можуть приготувати їжу, скористатися гарячим душем і отримати дитяче харчування, засоби гігієни та постільну білизну.

Безкоштовні продукти харчування для ВПО та пенсіонерів надають благодійники у Кіровоградській області, а звернутися за допомогою можна за телефоном +380932946061.

Окрім цього, підтримку надає Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

Там також доступні гуманітарна допомога та консультації психолога. У закладі можна перебувати під час повітряної тривоги у підвальному сховищі, а в нічний час чергують працівники.

Ще одним місцем, де можна отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та продовольство із собою, є Гуманітарний штаб на базі Школа НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт".

Заклад працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 та приймає переселенців, які потребують підтримки. Саме через подібні ініціативи безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області залишаються доступними для різних категорій людей.

Зокрема йдеться про дітей, жінок, малозабезпечених та багатодітних сімей, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій населення.

