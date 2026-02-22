Українці, які були змушені залишити свої домівки через війну, зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла для ВПО у Полтавській області, пише Politeka.net.
Долучитися до проєкту підтримки від Карітас "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" можуть вразливі категорії громадян, йдеться в повідомленні організації.
Реалізує проєкт допомоги тим, хто переїхав з небезпечних місць у Полтавську область, благодійний фонд "Карітас Полтава", що надає різнопланову соцдопомогу населенню, що потрапило у важкі життєві ситуації.
Взяти участь у програмі грошової допомоги для ВПО у Полтавській області на покриття витрат за оренду можуть вразливі групи громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із переїздом до громади протягом останніх 30 днів. Йдеться про:
- Людей з інвалідністю;
- Осіб з важким хворобами;
- Самотніх громадян віком від 55 років;
- Домогосподарства, що складаються з людей похилого віку;
- Одиноких матерів/батьків/опікунів неповнолітніх дітей;
- Багатодітних родин, де від трьох неповнолітніх дітей;
- Вагітних жінок/матерів з дітьми до трьох років.
Однією з ключових умов участі в програмі є відсутність аналогічної фінансової допомоги від інших благодійних організацій чи фондів. Крім того, середньомісячний дохід у розрахунку на одного члена родини не повинен перевищувати 6 318 гривень.
У разі відповідності встановленим вимогам для реєстрації необхідно підготувати пакет документів, а саме:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- довідку внутрішньо переміщеної особи (видану не пізніше ніж 30 днів тому);
- реквізити банківського рахунку у форматі IBAN;
- документи, що підтверджують належність до вразливої категорії;
- довідку форми ОК-5 або ОК-7.
