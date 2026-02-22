Взяти участь у програмі грошової допомоги для ВПО у Полтавській області на покриття витрат за оренду можуть вразливі групи громадян.

Українці, які були змушені залишити свої домівки через війну, зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла для ВПО у Полтавській області, пише Politeka.net.

Долучитися до проєкту підтримки від Карітас "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" можуть вразливі категорії громадян, йдеться в повідомленні організації.

Реалізує проєкт допомоги тим, хто переїхав з небезпечних місць у Полтавську область, благодійний фонд "Карітас Полтава", що надає різнопланову соцдопомогу населенню, що потрапило у важкі життєві ситуації.

Взяти участь у програмі грошової допомоги для ВПО у Полтавській області на покриття витрат за оренду можуть вразливі групи громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із переїздом до громади протягом останніх 30 днів. Йдеться про:

Людей з інвалідністю;

Осіб з важким хворобами;

Самотніх громадян віком від 55 років;

Домогосподарства, що складаються з людей похилого віку;

Одиноких матерів/батьків/опікунів неповнолітніх дітей;

Багатодітних родин, де від трьох неповнолітніх дітей;

Вагітних жінок/матерів з дітьми до трьох років.

Однією з ключових умов участі в програмі є відсутність аналогічної фінансової допомоги від інших благодійних організацій чи фондів. Крім того, середньомісячний дохід у розрахунку на одного члена родини не повинен перевищувати 6 318 гривень.

У разі відповідності встановленим вимогам для реєстрації необхідно підготувати пакет документів, а саме:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

довідку внутрішньо переміщеної особи (видану не пізніше ніж 30 днів тому);

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN;

документи, що підтверджують належність до вразливої категорії;

довідку форми ОК-5 або ОК-7.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: кого з українців у 2026 році додали у список отримувачів.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: кому нададуть дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: на що доводиться витрачати найбільше.