Работа для пенсионеров в Киеве востребована, ведь городские компании предлагают вакансии с официальным оформлением, стабильной зарплатой и гибким графиком, сообщает Politeka.

Сфера бухгалтерии остается одной из актуальных. Компания "АТМА, ООО", поставщик товаров санитарно-гигиенического назначения, открыла вакансию "Бухгалтер по работе с первичной документацией на склад". Специалисты занимаются обработкой и анализом документации, подготовкой инвентаризации, корректировкой данных в учетной базе и сопровождением водительских документов. Сотрудникам гарантируют конкурентную зарплату от 30 000 до 32 000 гривен, социальные гарантии, обучение, адаптацию и возможность профессионального роста.

В сфере розничной торговли сеть магазинов "Фора" предлагает вакансии продавцов продовольственных товаров. Заработок составляет 29500-38300 гривен с учетом налогов. Сотрудники контролируют качество и сроки годности товаров, консультируют клиентов, занимаются выкладкой продукции и соблюдают кассовую дисциплину. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, своевременную оплату, гибкий график и возможность карьерного роста.

Компания Rozetka ищет водителей на авто компании Mercedes Sprinter для доставки товаров между складами, магазинами и почтоматами. Требования к кандидатам – опыт вождения от 2 лет, знание правил дорожного движения, ответственность и физическая выносливость. Работники получают официальное оформление, "белую" зарплату от 38 000 до 50 000 гривен, оплачиваемый отпуск, больничные и премии, а также современный автомобиль для работы.

Таким образом, работа для пенсионеров в Киеве охватывает разные направления — от бухгалтерии и продаж до вождения и доставки, что позволяет старшему поколению оставаться активными, получать стабильный доход и поддерживать профессиональную вовлеченность.

