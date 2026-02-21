Робота для пенсіонерів у Києві користується попитом, адже міські компанії пропонують вакансії з офіційним оформленням, стабільною зарплатою та гнучким графіком, повідомляє Politeka.

Сфера бухгалтерії залишається однією з актуальних. Компанія «АТМА, ТОВ», постачальник товарів санітарно-гігієнічного призначення, відкрила вакансію «Бухгалтер по роботі з первинною документацією на склад». Спеціалісти займаються обробкою та аналізом документації, підготовкою інвентаризації, корегуванням даних в обліковій базі та супроводом документів для водіїв. Працівникам гарантують конкурентну зарплату від 30 000 до 32 000 гривень, соціальні гарантії, навчання, адаптацію та можливість професійного зростання.

У сфері роздрібної торгівлі мережа магазинів «Фора» пропонує вакансії продавців продовольчих товарів. Заробіток становить 29 500–38 300 гривень з урахуванням податків. Співробітники контролюють якість та терміни придатності товарів, консультують клієнтів, займаються викладкою продукції та дотримуються касової дисципліни. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, своєчасну оплату, гнучкий графік та можливість кар’єрного зростання.

Компанія Rozetka шукає водіїв на авто компанії Mercedes Sprinter для доставки товарів між складами, магазинами та поштоматами. Вимоги до кандидатів — досвід водіння від 2 років, знання правил дорожнього руху, відповідальність та фізична витривалість. Працівники отримують офіційне оформлення, «білу» зарплату від 38 000 до 50 000 гривень, оплачувану відпустку, лікарняні та премії, а також сучасний автомобіль для роботи.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Києві охоплює різні напрямки — від бухгалтерії та продажу до водіння і доставки, що дозволяє старшому поколінню залишатися активними, отримувати стабільний дохід і підтримувати професійну залученість.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.