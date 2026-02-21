Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают в частном секторе по улице Бригадной.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается актуальной помощью для переселенцев, ведь через платформу «Помогай» можно найти временное убежище в безопасных регионах страны, сообщает Politeka.

В Одессе доступно несколько вариантов проживания для переселенцев. На улице Жуковского предлагается отдельная комната в двухкомнатной квартире, предназначенная для женщины. Хозяйка – пенсионерка, 68 лет. Проживание комфортно, без дополнительных условий. Контактный телефон доступен каждый день до 18:00.

Еще одно предложение находится на проспекте Князя Владимира Великого. Там порядочная одесская семья готова принять одинокую женщину в возрасте от 60 до 70 лет. Речь идет о трехкомнатном помещении на первом этаже, где комната оборудована для полноценного проживания.

Отдельно бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают в частном секторе по улице Бригадной. Комната полностью оборудована для женщины до 55 лет. Взамен просят помощь по хозяйству, аккуратность и отсутствие вредных привычек.

Продолжительность проживания в каждом случае обсуждается индивидуально и зависит от потребностей переселенцев. Контакты предоставляются непосредственно в объявлениях.

Платформа «Помоги» позволяет быстро найти проверенное жилье, а поддержка неравнодушных граждан создает ощущение стабильности и безопасности. Кроме внутренних предложений, среди объявлений иногда встречаются варианты проживания за границей, что дает дополнительные возможности для переселенцев.

Дополнительно платформа регулярно обновляет объявления, чтобы у каждого переселенца была актуальная информация о доступных вариантах жилья.

