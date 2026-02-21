Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують у приватному секторі на вулиці Бригадній.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається актуальною допомогою для переселенців, адже через платформу «Допомагай» можна знайти тимчасовий прихисток у безпечних регіонах країни, повідомляє Politeka.

В Одесі доступні кілька варіантів проживання для переселенців. На вулиці Жуковського пропонують окрему кімнату у двокімнатній квартирі, призначену для жінки. Господиня — пенсіонерка, 68 років. Проживання комфортне, без додаткових умов. Контактний телефон доступний щодня до 18:00.

Ще одна пропозиція розташована на проспекті Князя Володимира Великого. Там порядна одеська родина готова прийняти самотню жінку віком від 60 до 70 років. Йдеться про трикімнатне помешкання на першому поверсі, де кімната обладнана для повноцінного проживання.

Окремо безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують у приватному секторі на вулиці Бригадній. Кімната повністю облаштована для жінки до 55 років. Взамін просять допомогу по господарству, охайність та відсутність шкідливих звичок.

Тривалість проживання у кожному випадку обговорюється індивідуально та залежить від потреб переселенців. Контакти надаються безпосередньо в оголошеннях.

Платформа «Допомагай» дозволяє швидко знайти перевірене житло, а підтримка небайдужих громадян створює відчуття стабільності та безпеки. Окрім внутрішніх пропозицій, серед оголошень іноді трапляються варіанти проживання за кордоном, що дає додаткові можливості переселенцям.

Додатково платформа регулярно оновлює оголошення, щоб кожен переселенець мав актуальну інформацію про доступні варіанти житла.

