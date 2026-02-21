Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області допомагає вчасно виявляти ризики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області запрацювала на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та психічних порушень серед мешканців від 40 років.

Ініціативу оголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+». Вона передбачає своєчасну діагностику та запобігання ускладненням.

Учасники отримують персональні повідомлення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження кошти у розмірі 2000 гривень зараховуються на спеціальний рахунок і витрачаються виключно на скринінгові процедури.

Для громадян без цифрових сервісів передбачено оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні та приватні заклади, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ. Перелік установ оприлюднять найближчим часом.

Фахівці наголошують, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області допомагає вчасно виявляти ризики, підвищує ефективність профілактики та сприяє активності старшого покоління.

На 2026 рік на програму закладено 10 мільярдів гривень. Міністерство охорони здоров’я та НСЗУ координують роботу, щоб усі охочі могли отримати послуги без затримок.

Мешканців закликають планувати візити заздалегідь та стежити за оновленнями. Щоденне інформування допомагає літнім людям отримати кошти та пройти обстеження без черг і зайвого очікування.

