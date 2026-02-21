Пассажиров призывают заранее ознакомиться с правилами, чтобы полностью воспользоваться преимуществами новой системы оплаты за проезд в Тернопольской области.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области заработала в январе в Чорткове, обеспечив жителям удобный и прозрачный механизм оплаты, сообщает Politeka.

Старт инициативы организован с участием киевского ООО «Easy Soft», которое внедрило автоматизированную платформу для безналичных платежей и контроля пассажиропотока.

Теперь поездки в городских автобусах можно оплачивать банковскими карточками с бесконтактной функцией или льготной «Картой чортковянина». Для этого достаточно приложить носитель к валидатору на несколько секунд.

Во всех автобусах уже установлено новое оборудование, некоторые единицы транспорта оснащены двумя валидаторами — у передней и задней двери салона.

В ближайшее время ожидается запуск электронного билета с пополнением через терминалы EasyPay. Старые «Карточки чортковянина» остаются в силе, а новые будут издаваться только во время первого оформления или в случае потери или повреждения.

Предусмотрено постепенное расширение системы на маршруты сел Чортковской общины. Пока там действует наличный расчет, но после установки валидаторов будут принимать только карты.

Введение новой системы позволяет унифицировать финансовые операции по всем направлениям и вести точный учет пассажиров, а кондукторы будут проверять факт оплаты во время движения.

Пассажиров призывают заранее ознакомиться с правилами во избежание недоразумений и в полной мере воспользоваться преимуществами новой системы оплаты за проезд в Тернопольской области.

ифровизация расчетов позволит повысить контроль над перевозками и сделать систему более удобной для пользователей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: что нужно иметь при себе для получения.

Как сообщала Politeka, Подорожание круп в Киевской области: магазины резко переписали ценники.