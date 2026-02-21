Окончательное решение о подорожании проезда в Сумской области будет принимать исполнительный комитет городского совета.

В Сумской области обсуждается возможное подорожание проезда в общественном транспорте, передает Politeka.

Об этом сообщают местные СМИ. Перевозчики Шостки обратились в городской совет с предложением повысить стоимость билета до 20 гривен, что вдвое больше действующего тарифа.

Последнее повышение произошло в 2022 году, тогда билет стоил 10 гривен и с тех пор цена оставалась стабильной. Однако бизнесмены утверждают, что нынешние расходы на горючее, техническое обслуживание и содержание автопарка делают старый тариф экономически неэффективным.

Депутат Николай Трофимец во время заседания отметил, что предприниматели рассчитывают на полную загруженность автобусов, которая на практике часто не реализуется. Поэтому экономически обоснованное повышение стоимости необходимо для стабильной работы маршрутов.

Часть депутатского корпуса отнеслась к инициативе критично. Упоминали проблемы с движением автобусов во время морозов, неудовлетворительное состояние салонов и непрофессиональное поведение отдельных водителей. Некоторые сомневаются, что предполагаемое улучшение сервиса действительно произойдет после повышения тарифов.

Другие члены совета отмечают, что без повышения город рискует остаться без пассажирских перевозок, поскольку частные предприниматели не смогут удерживать маршруты при убыточных условиях.

Окончательное решение о подорожании проезда в Сумской области будет принимать исполнительный комитет городского совета после всестороннего рассмотрения предложений и замечаний.

Жителям советуют предварительно следить за обновлениями, чтобы быть готовыми к возможному удорожанию проезда в Сумской области и планировать свои поездки соответственно.

