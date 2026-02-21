Важно отслеживать обновления на официальных платформах, чтобы своевременно получить доступ к новым предложениям бесплатного жилья в Запорожье.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается одним из главных способов помощи переселенцам, потерявшим собственные дома из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Актуальные предложения по временному проживанию обнародованы на платформе «Дія», где собраны проверенные контакты координирующих поселения структур.

Перед подачей заявки рекомендуют заранее выбрать район пребывания, учитывая безопасность, доступ к медицинским учреждениям, общественному транспорту и рабочим местам. Дополнительные сведения доступны на интерактивной карте проекта «Там, де вас чекають», которая демонстрирует локации, условия проживания и адреса пунктов приема в общинах области.

Для быстрого выбора варианта следует подготовить базовые данные: количество лиц, состав семьи, ориентировочный срок пребывания, потребность в медицинской или психологической поддержке и информацию о домашних животных. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Важно пользоваться только официальными ресурсами и избегать частных объявлений с предоплатой или сомнительными условиями.

Также следует отметить, что жилье предоставляют из фонда временного размещения, который формируют местные органы власти. Помещения обычно доступны на срок до одного года с возможностью продления при отсутствии других вариантов. В первую очередь расселяют семьи с детьми, многодетные семьи, беременных женщин, людей с инвалидностью и пожилых граждан, чье жилье стало непригодным или разрушенным.

