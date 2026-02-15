Плановые графики отключения света в Чернигове на неделю с 16 по 22 февраля будут охватывать отдельные районы и улицы города.

В Чернигове на неделю с 16 по 22 февраля запланированы временные отключения света в связи с работами на городских электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в «Чернігівобленерго».

Плановые графики отключения света в Чернигове на неделю с 16 по 22 февраля будут охватывать отдельные районы и улицы города. Жители призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям в электроснабжении.

16.02.2026 электроснабжение будет временно отсутствовать с 9:00 до 17:00 в части домов по указанным адресам.

1-й Глухивськый 1, 3, 4, 6, 7, 9, 1а, 3а, 6а 11-02-2026

2-й Глухивськый 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 6а 11-02-2026

Алексеева 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а 11-02-2026

Анатолия Погрибного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 3а, 3Б, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 11а, 26б, 28А

17.02.2026 планируется отключение света с 10:00 до 16:00. Ограничения будут касаться ряда домов на конкретных улицах:

Соловьина 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

18.02.2026 электроснабжение также будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 в некоторых домах на указанных улицах.

Алексеева — 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а;

Васыля Будныка — 3–39, 4а, 27а, 27б;

Дмытра Самоквасова — 1–6;

Добровольцив — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 5а;

Елецька — 3–6, 8, 10, 12, 16, 18–20, 22, 24, 12а, 14б, 16А, 20а, 20б;

Кастуся Калыновського — 1, 2;

Ковпака — 1;

Лытовська — 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 2а, 2б, 2В, 7А, 15а, 15б, 15г, 15Д, 17а, 17б, 19б, 21а, 23а;

Мыру — 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 2, 4, 6, 2а, 4а, 6а, 6б;

Мыхалевыча — 15;

Олександра Довженка — 1–6, 8, 10, 12, 14, 15, 8А, 12а;

Олександра Тыщынського — 3–34, 36, 38–42, 44, 46, 48, 49, 4а, 19а, 20а, 46б;

Пласту — 2а, 3–32, 18а, 26А;

Сичовых стрільцив — 1–31, 33, 35, 37, 5а, 26а, 28а, 2а, 2б;

Сонячна-Подусивка — 2а, 2Б, 3–33, 6а, 8а, 14А;

Спортывна — 6, 32–69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 36а, 48/1, 59А, 62А, 64а, 77а;

Старострыженська — 3–23, 6а, 14а, 18а, 23а;

Стрилецька — 28;

Теробороны — 52а, 52б, 54а, 54–159, 138а, 141а;

Тыха — 3;

Федора Уманця — 1, 3, 5–47, 3а, 9А, 19а, 2/170, 2/61, 29а;

Ягидна — 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а.

Графики отключений «Чернігівобленерго» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

