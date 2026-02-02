График отключения воды на февраль в Чернигове охватывает несколько жилых районов из-за аварийных и плановых ремонтных работ.

График отключения воды на февраль в Чернигове бытовые неудобства для горожан в течение месяца сообщает Politeka.

График отключения воды на февраль в Чернигове был опубликован в официальном Телеграмм-канале местного водоканала.

Так, с 1.02 из-за порыва водопровода Ду=100 мм на улице Мазепы, 37, без водоснабжения осталось общежитие по адресу ул. Мазепы, 37г. Ремонтные работы продлятся ориентировочно до 20:00 3.02.

В тот же день, 1.02 в 11.40, аварийно-ремонтные работы из-за прорыва водопровода по ул. Волковича, 5 оставили без снабжения 5-этажный жилой дом, где работы также продлятся до 20:00 3.02.

9.02 с 08:00 до 17:00 водоснабжение будет прекращено в многоэтажных домах по адресу ул. Летная, 3А и 37А, Г. Полуботка, 120, А. Павлова, 15 и И. Мазепы, 37. Причиной отключения является снятие общедомового прибора учета для поверки.

11.02 с 08:00 до 17:00 снабжение не будет в домах по адресам: ул. Мстиславская, 38а и ул. Загривного, 1А, где планируется замена общедомовых приборов учета и задвижек.

12.02 с 08:00 до 17:00 будут производиться ремонтно-монтажные работы и замена задвижек на водомерном узле по адресу ул. Соборности, 12 (7 подъезд, ввод №2, квартиры 69–136), что также временно приведет к прекращению водоснабжения.

В период с 13:00 2.02 до 20:00 3.02 из-за ликвидации порыва водопровода Ду=200 мм на ул. Елены Белевич, 47, поставки будут прекращены для частных жилых домов на таких улицах:

Алексеева (от №11 до №32), Мстиславская, 147, А. Билевич (№35–51, 68), Ю. Мезенцева (от №1 до №21), Гончая (№109, 111, 128, 130), А. Самойленко (№11–33) и на ул. Волонтеров.

Местным жителям советуют заблаговременно произвести запас питьевой воды и планировать бытовые дела с учетом графика отключения воды на февраль в Чернигове.

