У Чернігові на тиждень з 16 по 22 лютого заплановані тимчасові відключення світла у зв’язку з роботами на міських електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у «Чернігівобленерго».

Планові графіки відключення світла у Чернігові на тиждень з 16 по 22 лютого охоплюватимуть окремі райони та вулиці міста. Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв у електропостачанні.

16.02.2026 електропостачання буде тимчасово відсутнє з 9:00 до 17:00 у частині будинків за вказаними адресами.

1-й Глухівський 1, 3, 4, 6, 7, 9, 1а, 3а, 6а 11-02-2026

2-й Глухівський 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 6а 11-02-2026

Алєксєєва 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а 11-02-2026

Анатолія Погрібного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 3а, 3Б, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 11а, 26б, 28А

17.02.2026 плануються відключення світла з 10:00 до 16:00. Обмеження стосуватимуться низки будинків на конкретних вулиці:

Солов'їна 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

18.02.2026 електропостачання також буде відсутнє з 9:00 до 17:00 у деяких будинках на зазначених вулицях.

Алєксєєва — 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а;

Василя Будника — 3–39, 4а, 27а, 27б;

Дмитра Самоквасова — 1–6;

Добровольців — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 5а;

Єлецька — 3–6, 8, 10, 12, 16, 18–20, 22, 24, 12а, 14б, 16А, 20а, 20б;

Кастуся Калиновського — 1, 2;

Ковпака — 1;

Литовська — 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 2а, 2б, 2В, 7А, 15а, 15б, 15г, 15Д, 17а, 17б, 19б, 21а, 23а;

Миру — 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 2, 4, 6, 2а, 4а, 6а, 6б;

Михалевича — 15;

Олександра Довженка — 1–6, 8, 10, 12, 14, 15, 8А, 12а;

Олександра Тищинського — 3–34, 36, 38–42, 44, 46, 48, 49, 4а, 19а, 20а, 46б;

Пласту — 2а, 3–32, 18а, 26А;

Січових стрільців — 1–31, 33, 35, 37, 5а, 26а, 28а, 2а, 2б;

Сонячна-Подусівка — 2а, 2Б, 3–33, 6а, 8а, 14А;

Спортивна — 6, 32–69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 36а, 48/1, 59А, 62А, 64а, 77а;

Старостриженська — 3–23, 6а, 14а, 18а, 23а;

Стрілецька — 28;

Тероборони — 52а, 52б, 54а, 54–159, 138а, 141а;

Тиха — 3;

Федора Уманця — 1, 3, 5–47, 3а, 9А, 19а, 2/170, 2/61, 29а;

Ягідна — 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а.

Графіки відключень «Чернігівобленерго» можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

