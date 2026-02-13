Новый график движения поездов в Харьковской области предусматривает временные изменения маршрутов для нескольких загородных составов.

Новый график движения поездов в Харьковской области вступил в силу 13 февраля и предусматривает временное ограничение маршрутов трех пригородных пассажирских составов, сообщает Politeka.

О новом графике движения в Харьковской области проинформировала "Укрзализныця: пригородные поезда" в своем Telegram-канале.

Изменения касаются пассажирских составов, следовавших в Лозовую или Лозовую. В частности, №6414 теперь курсирует от Лимановки в Харьков-Пассажирский вместо Лозовой — Харьков-Пассажирский.

А №6277 следует от Лозовой до Варваровки вместо маршрута Лозовая — Ароматная. Кроме этого, №6272 движется от Варваровки в Лозовую вместо Ароматна — Лозовая.

В то же время новый график движения поездов в Харьковской области предусматривает введение дополнительного междугороднего сообщения. №213/214 Харьков — Сумы начал курсировать ежедневно с 7 февраля.

По словам «Укрзализныци», запуск этого маршрута призван сделать поездки между городами более стабильными и предсказуемыми, а также снизить нагрузку на другие пригородные и междугородные маршруты в регионе.

Особенно это важно для жителей Слобожанщины, где альтернативные виды транспорта часто работают с перебоями из-за риска безопасности.

Расписание дополнительного состава Харьков - Сумы предусматривает отправление из Харькова в 09:00 и прибытие в Сумы в 12:17. Обратный рейс из Сум отправляется в 12:56 и прибывает в Харьков в 16:01.

Специалисты «Укрзализныци» отмечают, что изменения носят временный характер и призваны оптимизировать курсирование экспрессов, учитывая риски безопасности и потребности пассажиров.

