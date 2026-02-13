Новий графік руху поїздів у Харківській області передбачає тимчасові зміни маршрутів для кількох приміських складів.

Новий графік руху поїздів у Харківській області набрав чинності з 13 лютого та передбачає тимчасове обмеження маршрутів трьох приміських пасажирських складів, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху у Харківській області проінформувала "Укрзалізниця: приміські поїзди" у своєму Telegram-каналі.

Зміни стосуються пасажирських складів, які прямували до Лозової або з Лозової. Зокрема, №6414 тепер курсує від Лиманівки до Харкова-Пасажирського замість Лозової — Харкова-Пасажирського.

А №6277 прямує від Лозової до Варварівки замість маршруту Лозова — Ароматна. Окрім цього, №6272 рухається від Варварівки до Лозової замість Ароматна — Лозова.

Водночас, новий графік руху поїздів у Харківській області передбачає запровадження додаткового міжміського сполучення. №213/214 Харків — Суми почав курсувати щоденно з 7 лютого.

За словами «Укрзалізниці», запуск цього маршруту покликаний зробити поїздки між містами більш стабільними і передбачуваними, а також зменшити навантаження на інші приміські та міжміські маршрути у регіоні.

Особливо це важливо для мешканців Слобожанщини, де альтернативні види транспорту часто працюють із перебоями через безпекові ризики.

Розклад додаткового складу Харків — Суми передбачає відправлення з Харкова о 09:00 і прибуття до Сум о 12:17. Зворотний рейс із Сум відправляється о 12:56 та прибуває до Харкова о 16:01.

Фахівці «Укрзалізниці» наголошують, що зміни мають тимчасовий характер і покликані оптимізувати курсування експресів, враховуючи безпекові ризики та потреби пасажирів.

