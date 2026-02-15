Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области начисляется ежемесячно одному уполномоченному члену семьи.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области в феврале получает дополнительное финансирование в рамках обновленной государственной программы поддержки внутренне перемещенных лиц, передает Politeka.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь, уточнив, что правительство возобновило отдельные выплаты для детей со статусом ВПЛ, которые ранее временно приостанавливались.

Речь идет о ежемесячной компенсации аренды жилья в размере 3000 гривен. Программа включает более 400 тысяч детей по всей Украине. Средства планируют привлечь путем перераспределения неиспользованных бюджетных направлений. Общая сумма финансирования составит около 7 миллиардов гривен, а выплаты будут производиться без учета доходов семей.

Отдельно действует базовая поддержка на проживание, рассчитанная на граждан, лишившихся жилья из-за войны. Она предусматривает помощь сроком шесть месяцев с возможностью продления. В настоящее время программа действует до конца февраля 2026 года.

Право на получение средств имеют наиболее уязвимые категории: люди с инвалидностью, семьи с несовершеннолетними, домохозяйства, где все члены нетрудоспособны, а также другие группы, определенные законодательством.

Согласно условиям, денежная помощь для ВПЛ в Киевской области начисляется ежемесячно одному уполномоченному члену семьи. Дети и лица с инвалидностью получают по 3000 гривен, другие члены семьи – по 2000 гривен.

Получателей призывают внимательно следить за официальными сообщениями, чтобы не упустить новые начисления и изменения в порядке выплат.

Важно своевременно подавать необходимые документы, чтобы не лишиться права на финансовую поддержку.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: государство запустило новый формат поддержки.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве: по какому адресу обращаться.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области: кто имеет право на ее получение.