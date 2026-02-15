Грошова допомога для ВПО у Київській області нараховується щомісяця одному уповноваженому члену сім’ї.

Грошова допомога для ВПО у Київській області у лютому отримує додаткове фінансування в межах оновленої державної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, передає Politeka.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Козир, уточнивши, що уряд відновив окремі виплати для дітей зі статусом ВПО, які раніше тимчасово призупинялися.

Йдеться про щомісячну компенсацію оренди житла в розмірі 3000 гривень. Програма охоплює понад 400 тисяч дітей по всій Україні. Кошти планують залучити шляхом перерозподілу невикористаних бюджетних напрямів. Загальна сума фінансування складе близько 7 мільярдів гривень, а виплати здійснюватимуться без урахування доходів сімей.

Окремо діє базова підтримка на проживання, розрахована на громадян, які втратили житло через війну. Вона передбачає допомогу строком на шість місяців з можливістю продовження. На цей час програма діє до кінця лютого 2026 року.

Право на отримання коштів мають найбільш уразливі категорії: люди з інвалідністю, родини з неповнолітніми, домогосподарства, де всі члени непрацездатні, а також інші групи, визначені законодавством.

Згідно з умовами, грошова допомога для ВПО у Київській області нараховується щомісяця одному уповноваженому члену сім’ї. Діти та особи з інвалідністю отримують по 3000 гривень, інші члени родини — по 2000 гривень.

Отримувачів закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями, аби не пропустити нові нарахування та зміни у порядку виплат.

Важливо своєчасно подавати необхідні документи, щоб не втратити право на фінансову підтримку.

