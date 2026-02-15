Прогноз погоды с 16 по 22 февраля в Харькове обещают преимущественно облачные дни с отдельными осадками и постепенным потеплением до конца недели.

Прогноз погоды с 16 по 22 февраля в Харькове свидетельствует, что неделя начнется с небольшого потепления, но не обойдется без осадков, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 февраля в Харькове был опубликован на сайте sinoptik.ua.

16 февраля ночной дождь постепенно ослабеет до утра, а днем ​​в городе останется облачная атмосфера. Температура ночью будет +7°, днем ​​опустится до 0°, а вечером снизится до -3°.

Влажность в течение дня будет колебаться от 97 до 68%, ветер будет достигать 5,7 м/с, а вероятность осадков уменьшится к вечеру до 4%.

17 февраля, небо над городом будет оставаться облаками, но без осадков. Температура будет снижаться ночью до -5°, а днем ​​поднимется до -2°.

На следующий день, 18 февраля, ожидается мелкий снег, который днем ​​усилится и продлится до вечера. Температура будет колебаться от -5° ночью до +1° вечером.

19 февраля облачная погода продолжится, снег будет идти почти весь день и будет постепенно слабеть до вечера. Температура воздуха будет колебаться от -2° до -5°

20 февраля, небо будет облачным, но основные осадки будут идти на ночь. Температура опустится до -7° утром и поднимется до -3° днем.

21 февраля пройдет без осадков. Температура днем ​​достигнет +2, ночью снизится до -2, ветер останется слабым, от 3,7 до 4,4 м/с.

22 февраля небо будет пасмурным, осадков не ожидается, температура будет колебаться от -2° утром до +1° днем, ветер 3,8–4,1 м/с, влажность 66–90%.

Таким образом, прогноз погоды на неделю с 16 по 22 февраля в Харькове показывает, что горожанам следует ожидать преимущественно облачные дни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс