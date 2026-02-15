Прогноз погоди з 16 по 22 лютого в Харкові обіцяє переважно хмарні дні з окремими опадами та поступовим потеплінням до кінця тижня.

Прогноз погоди з 16 по 22 лютого в Харкові свідчить, що тиждень розпочнеться з невеликого потепління, але не обійдеться без опадів, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 лютого в Харкові опублікували на сайті sinoptik.ua.

16 лютого, нічний дощ поступово послабшає до ранку, а вдень у місті залишиться хмарна атмосфера. Температура вночі становитиме +7°, вдень опуститься до 0°, а ввечері знизиться до -3°.

Вологість упродовж дня коливатиметься від 97% до 68%, вітер досягатиме 5,7 м/с, а ймовірність опадів зменшиться до вечора до 4%.

17 лютого, небо над містом залишатиметься вкрите хмарами, але без опадів. Температура знижуватиметься вночі до -5°, а вдень підніметься до -2°.

Наступного дня, 18 лютого, очікується дрібний сніг, який удень посилиться і триватиме до вечора. Температура коливатиметься від -5° вночі до +1° ввечері.

19 лютого хмарна погода продовжиться, сніг йтиме майже весь день і поступово слабшатиме до вечора. Температура повітря коливатиметься від -2° до -5°

20 лютого, небо залишатиметься хмарним, але основні опади припадатимуть на ніч. Температура опуститься до -7° вранці і підніметься до -3° вдень.

21 лютого, пройде без опадів. Температура вдень досягне +2°, вночі знизиться до -2°, вітер залишиться слабким, від 3,7 до 4,4 м/с.

22 лютого небо залишиться похмурим, опадів не очікується, температура коливатиметься від -2° вранці до +1° вдень, вітер 3,8–4,1 м/с, вологість 66–90%.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 лютого в Харкові показує, що містянам слід очікувати переважно хмарні дні.

