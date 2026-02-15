Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 февраля в Киеве обещает преимущественно облачные дни с периодическими осадками.

Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 февраля в Киеве подразумевает умеренные колебания температуры, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 февраля в Киеве был опубликован на сайте sinoptik.ua.

Так, 16 февраля город окажется под пасмурным небом, а ночью, вероятно, пойдет сильный снег, который постепенно прекратится до утра.

Днем будет облако до самого вечера, а температура воздуха будет колебаться от -7° до -4° с легким ветром до 3,7 м/с.

17 февраля небо будет оставаться затянутым облаками, но осадков не прогнозируется, а температура воздуха будет от -10 до -6°.

18 февраля синоптики ожидают сильный снег в течение всего дня, который днем ​​может усилиться, но ближе к вечеру станет ослабевать. Температура будет колебаться от -9 до -6°, ветер будет умеренным, а влажность воздуха вырастет до 98%.

Прогноз на неделю с 16 по 22 февраля в Киеве также предусматривает, что 19 февраля облачная погода удержится весь день, а небольшой снег, который пройдет ночью, к утру будет постепенно ослабевать. Дневная температура поднимется до 0°, а ветер остается слабым.

20 февраля облака будут оставаться доминирующим явлением на небе столицы, осадков не прогнозируется, а дневная температура будет колебаться около -2°.

21 февраля метеорологи ожидают преимущественно облачное небо без осадков, дневной максимум достигнет +7°, ночные температуры опустятся до -3°, ветер остается слабым.

22 февраля небо останется затянутым облаками, осадков не ожидается, а дневная температура поднимется до +6°, ветер будет минимальным.

Жителям следует ожидать скользких участков на дорогах и планировать передвижение с учетом погодных условий.

