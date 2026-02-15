Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 лютого в Києві обіцяє переважно хмарні дні з періодичними сніговими опадами.

Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 лютого в Києві передбачає помірні коливання температури, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 лютого в Києві опублікували на сайті sinoptik.ua.

Так, 16 лютого місто опиниться під похмурим небом, а вночі ймовірно піде сильний сніг, який поступово припиниться до ранку.

Вдень хмари триматимуться до самого вечора, а температура повітря коливатиметься від -7° до -4° з легким вітром до 3,7 м/с.

17 лютого небо залишатиметься затягнутим хмарами, але опадів не прогнозується, а температура повітря буде від -10° до -6°.

18 лютого синоптики очікують сильний сніг протягом усього дня, який удень може посилитися, але ближче до вечора почне слабшати. Температура коливатиметься від -9° до -6°, вітер буде помірним, а вологість повітря зросте до 98%.

Прогноз на тиждень з 16 по 22 лютого в Києві також передбачає, що 19 лютого хмарна погода утримається весь день, а невеликий сніг, який піде вночі, до ранку поступово слабшатиме. Денна температура підніметься до 0°, а вітер залишатиметься слабким.

20 лютого хмари залишатимуться домінуючим явищем на небі столиці, опадів не прогнозується, а денна температура коливатиметься близько -2°.

21 лютого метеорологи очікують переважно хмарне небо без опадів, денний максимум досягне +7°, нічні температури опустяться до -3°, вітер залишатиметься слабким.

22 лютого небо залишиться затягнутим хмарами, опадів не очікується, а денна температура підніметься до +6°, вітер залишатиметься мінімальним.

Мешканцям варто очікувати слизьких ділянок на дорогах і планувати пересування з урахуванням погодних умов.

