Графіки відключення світла у Запоріжжі та області вводять 17 лютого через планові роботи в межах регіону, повідомляє Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі та області відбудуться масштабні ремонтні та профілактичні роботи на електромережах. Через це енергетичні служби запроваджують додаткові графіки тимчасових відключень електроенергії, які діятимуть 17 лютого.

З 8 до 17 години через плановий ремонт електрообладнання вводяться додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Вони триватимуть в будинках на вулицях:

Будинок відпочинку: 1–27, 2–18, 32, 33

Заповідна: 17-19

Лісництво: 1–9, 2–12, 14

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Наукове містечко: 19/нов№66, 2, 20/нов№64, 25/нов№62, 21, 22/нов№70, 27, 28/нов№38, 29/нов№60, 26, 32, 46, 48/нов№44, 49, 52(Котельня), 66, 30/нов№56, 33/нов№54, 53, 59

Овочівництва: 1-30

Січ: 3

о. Хортиця: 40, 53, 54, 55, 43, 72, 76, 77, 91, 190, 52, поселок

Садівництва: 12, 3, 7, 11, 15, 33, 187, 4-6 парні, 19-29, 37-43, 18-24, 30-42

В області також триватимуть вимкнення. Вони стануться з 00:00 до 24:00 години (тобто триватимуть добу). Обмеження вводяться в наступних населених пунктів:

с. Таврійське вулиці:

Виноградна — № 17, 30;

Загорянська — № 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15А, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 39, 44, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 65, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 105, 111, 115, 121, 135, 139, 141, 143, 151, 155;

Запорізька — № 178;

Патріотична — № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31;

Перемоги — № 10;

Українська — № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

Центральна — № 13, 37, 37А, 37Б, 37В, 39, 42, 42Б, 42В, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 65

с. Комишуваха:

вул. Робітнича — № 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2

с. Любимівка:

вул. Кільцева — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29А, 31, 33, 35, 36, 36А, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68

с. Преображенка вулиці:

Титова — № 1А, 1Б, 1Г, 1Е, 1Ж, 1К, 3, 3А/1;

Кооперативна — № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43, 43Б, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 71, 75, 77, 81, 83;

Сосновий бор — № 1-Е, 2, 4, 5, 8, 10, 17, 34, 40;

пров. Грязнова — № 1Б, 9А;

пров. Дачний — № 3;

пров. Лісовий — № 20

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

