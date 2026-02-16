Рекомендуємо завчасно ознайомитися з графіками планових відключень електроенергії в населених пунктах Кіровоградської області, запланованих на 17 лютого.

Українцям розкрили додаткові графіки відключення світла у Кіровоградській області, що будуть діяти 17 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Заплановані роботи є масштабними, тому в окремих районах можливі тимчасові перебої з електропостачанням.

Рекомендуємо завчасно ознайомитися з графіками планових відключень електроенергії в населених пунктах Кіровоградської області, запланованих на 17 лютого, та врахувати цю інформацію під час планування своїх справ.

З 9 до 17 години 17.02.2026 вводяться додаткові вимкнення в населеному пункті Степове. Вони охоплять наступні вулиці:

Зоряна — № 1–7, 7А, 8, 8А, 9–14, 16, 18–20

Квіткова — № 1–22, 24, 26, 28, 30, 32

Кільцева — № 1, 3–4, 6

Молодіжна — № 3–8, 10–15, 17–40

Набережна — № 1, 3, 5

Приозерна — № 1, 4, 7–8, 14

Садова — № 1–10, 10А, 11, 13, 15–32, 34, 36

Центральна — № 2–3, 5

В селі Безводня з 9 до 17 години будуть тривати додаткові знеструмлення в будинках, що знаходяться за адресами:

Космонавтів — № 11, 11Б, 12А, 13, 16, 20, 24–27, 31

Половченка — № 1В, 1Г, 9, 11, 13, 13А, 18, 22, 24, 28, 30, 32

Садова — № 1, 1А, 2–3, 14, 16, 20, 26, 28, 34, 38

В населеному пункті Паращине Поле світла не буде в будинках, що розташовані на вулицях:

Зарічна — № 2, 3А, 5–6, 9–11, 13, 16–17, 22, 24–26, 880

Квіткова — № 1, 4–5, 5А, 6, 9–10, 12–13, 13А, 15–17, 20, 23–24, 27–31

Садова — № 1

З 9 до 17 години будуть вимкнення в селі Федорівка, але вони охоплять лише наступні адреси:

Берегова — № 2–3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 12, 14, 14А, 16, 18, 20

Желєзняка — № 2–3, 5–10, 10А, 11–13, 13А, 14–17, 17А, 18–19, 21–26, 28–29, 29А, 30–32, 34–37, 39–40, 44, 50, 52

Івана Бородкіна — № 1–7, 7А, 8–11, 13, 15–17, 17А, 18

Кравчука — № 1–2, 4–16, 16А, 17, 19А, 20–21, 23–24, 26–27, 30, 32–35, 37–38, 42–54, 57–60, 62, 64, 66, 68, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 98

Кукала — № 1–3, 3А, 4–6, 8–10, 12–15, 17–21, 23–26, 28, 30, 32, 34, 38

Лісова — № 2, 4–18, 20–21

Степова — № 1, 3–4, 7–8, 10–19, 21

Стратієнка — № 1–5, 7–9, 11, 13, 15

Хутірська — № 1–2, 4, 4А, 5, 5А, 8–14, 14А, 17–21

Шевченка — № 2–7, 9–12, 14–15, 17–19, 20А, 21–37

Шпаченка — № 1–5, 5А, 6–11, 13–14, 16–19, 21–27, 29, 29А, 29Б, 30–31, 31А, 32–37, 37А, 37Б, 38–40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 41–54, 56–58, 60, 62–67

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області: чого очікувати від ситуації найближчим часом.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звернутися для отримання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: стало відомо про умови отримання.