Графік відключення газу з 17 по 19 лютого у Житомирській області стосується кількох населених пунктів та районів одного з міст.

Графік відключення газу з 17 по 19 лютого у Житомирській області введуть через проведення планових регламентних робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 17 по 19 лютого у Житомирській області включає м. Коростень та низку сіл регіону.

Працівники будуть проводити технічне обслуговування та перевірку газових мереж, щоб забезпечити безпечну та стабільну подачу блакитного палива у подальшому.

Перш за все, незручності торкнуться Коростеня. Газопостачання з 17 по 19 лютого не буде за такими адресами:

вул. Довженка Олександра, вул. Воїнів УНР, вул. Іскоростенська, вул. Затишна, вул. Князя Мала, вул. 1-го Травня, вул. Джерельна, вул. Захарченка, вул. Володимира Сосюри, вул. Гетьмана Пилипа Орлика.

Вул. Бровар, вул. Трипольського, вул. Письменного Івана, пров. Зарічний, пров. Бровар, 2-й пров. 1-го Травня, 1-й пров. 1-го Травня, пров. Олеся Гончара, пров. Параджанова Сергія.

Окрім Коростеня, регламентні роботи зачіпають селище Лугини та села Лугинки, Старосілля, Степанівка та Червона Волока.

У цих населених пунктах газопостачання призупиниться з 18 по 19 лютого. Місцевих мешканців закликають врахувати це при плануванні приготування їжі та використанні газових приладів.

Фахівці компанії попереджають, що роботи необхідні для безпечного функціонування газових мереж і включають перевірку обладнання, заміну старих елементів та регулювання тиску у трубопроводах.

Тож місцевим радять враховувати графік відключення газу з 17 по 19 лютого у Житомирській області при плануванні свого побуту.

